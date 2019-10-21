السعودية اليوم / "العمل" بمنطقة المدينة المنورة ينظم ورشة عمل بعنوان "احتياج محافظة وادي الفرع من الجمعيات الأهلية"



المدينة المنورة 22 صفر 1441 هـ الموافق 21 أكتوبر 2019 م واس

نظم فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة بالتعاون مع الجامعة الإسلامية اليوم، ورشة عمل بعنوان "احتياج محافظة وادي الفرع من الجمعيات الأهلية" وذلك بمركز الملك عبدالعزيز الحضاري بوادي الفرع.

وتهدف الورشة إلى التعريف بالجمعيات الأهلية باعتبارها جمعيات غير هادفة للربح، وإيجاد منظومة متكاملة ومستدامة للعمل التطوعي، وحصر الاحتياج المستقبلي من الجمعيات الأهلية بالمحافظة والتوصل إلى أفضل النماذج والممارسات عن الجمعيات الأهلية، وتقديم تصور مقترح عن حاجة منطقة المدينة المنورة من الجمعيات الأهلية.

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13:44ت م

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