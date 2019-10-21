السعودية اليوم / مدني حائل يحذّر من التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة



حائل 22 صفر 1441 هـ الموافق 21 أكتوبر 2019 م واس

دعت الإدارة العامة للدفاع المدني بمنطقة حائل المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر من التقلبات الجوية التي ستشهدها المنطقة، وذلك بناءً على تقارير هيئة الأرصاد وحماية البيئة التي تشير إلى احتمال أن تتأثر أجواء المنطقة بتغيرات جوية يصحبها رياح بسرعة 40كم وتفاوت في درجات الحرارة وهطول أمطار تبدأ من يوم غدٍ حتى يوم السبت القادم بمشيئة الله.

وحث المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بحائل المقدم نافع الحربي الجميع إلى الأخذ بسبل السلامة عند هطول الأمطار وأتباع السبل الآمنة تجنباً لأي مكروه ـ لا سمح الله ـ, سائلاً الله أن يحفظ الجميع من كل سوء.

// انتهى //

13:43ت م

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