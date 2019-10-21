السعودية اليوم / "ري الأحساء" ومنظمة "الفاو" يناقشان تعزيز التعاون المشترك



الأحساء 22 صفر 1441 هـ الموافق 21 أكتوبر 2019 م واس

التقى رئيس المؤسسة العامة للري بالأحساء الدكتور فؤاد بن أحمد آل الشيخ مبارك أمس، مدير برنامج منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" بالمملكة الدكتور أبوبكر عبدالعزيز، بهدف تعزيز التعاون الفني المشترك، واستعراض الإمكانيات والخبرات والأبحاث في مجال الزراعة والري، وذلك في مقر المؤسسة بالأحساء.

وتم خلال اللقاء مناقشة تعزيز التعاون الفني المشترك، واستعراض إمكانيات وخبرات المنظمة في مجال إجراء الدراسات والأبحاث المتعلقة بالزراعة والري التي تهم المؤسسة ويمكن أن تدخل ضمن التعاون بين الجانبين، واستعراض المؤسسة لبعض مشاريعها وأنشطتها في مجال توفير مياه الري والتحكم في توزيعها (نظام سكادا بقطاع الري رقم 6)، إضافة إلى استعراض ممارسات الري للمزارعين والأنشطة البحثية في المزرعة النموذجية.

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13:24ت م

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