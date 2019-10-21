السعودية اليوم / سمو أمير الجوف يتسلم التقرير الختامي لمدينة الحاج بأبو عجرم



سكاكا 22 صفر 1441 هـ الموافق 21 أكتوبر 2019 م واس

تسلم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف رئيس اللجنة العليا للحج بالمنطقة، التقرير الختامي لمدينة الحجاج بمركز أبو عجرم لموسم حج 1440هـ .

جاء ذلك خلال استقبال سموه بصالة الاستقبال بمكتبه بالإمارة اليوم، للجهات المشاركة في الحج، حيث قام رئيس مركز أبو عجرم بدر بن عيد الشمري بتسليم سموه التقرير الذي اشتمل على توثيق للأعمال الجليلة والصورة المشرفة التي قدمتها الإدارات الحكومية والجهات التطوعية المشاركة بشرف خدمة ضيوف الرحمن وَفْق متابعة وتوجيهات سمو أمير المنطقة وسمو نائبه .

وثمن سمو أمير منطقة الجوف الجهود المبذولة من جميع المشاركين في مدينة الحجاج من جهات حكومية وفرق تطوعية وأفراد، متمنيًا سموه للجميع التوفيق .

// انتهى //

13:17ت م

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