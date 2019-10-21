السعودية اليوم / الهيئة العامة للطيران المدني توقع مذكرة تعاون مع نظيرتها النيوزيلندية



الرياض 22 صفر 1441 هـ الموافق 21 أكتوبر 2019 م واس

وقعّت الهيئة العامة للطيران المدني مع نظيرتها في دولة نيوزيلندا, مذكرة تعاون تهدف إلى القبول المتبادل لبعض الرخص الصادرة بين الهيئتين.

ويأتي ذلك في إطار التعاون الدولي القائم بين الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية

وتشمل المذكرة, الاتفاق على الاشتراطات اللازمة للحصول على بعض الرخص من الدولتين التي تضمنت عدة رخص من ضمنها، رخصة للطيران الخاص، ورخصة للطيران التجاري، وتصنيف الطيران الآلي، ورخصة المراقبة الجوية.

وتأتي المذكرة المبرمة بين الطرفين ضمن التعاون المشترك بين البلدين، في مجال الطيران المدني والرغبة في تعزيز التعاون الثنائي على أساس المنفعة المشتركة والاحترام المتبادل وَفْقًا للأنظمة والقوانين والتعليمات المعمول بها في كلا البلدين بما يتوافق مع معايير المنظمة الدولية للطيران المدني (الإيكاو).

// انتهى //

13:13ت م

0061



الرياض 22 صفر 1441 هـ الموافق 21 أكتوبر 2019 م واسوقعّت الهيئة العامة للطيران المدني مع نظيرتها في دولة نيوزيلندا, مذكرة تعاون تهدف إلى القبول المتبادل لبعض الرخص الصادرة بين الهيئتين.ويأتي ذلك في إطار التعاون الدولي القائم بين الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية ونظيراتها الدول الأعضاء في المنظمة الدولية للطيران المدني، حيث من المقرر أن يكون توسيع نطاق المذكرة مستقبلاً لتشمل القبول المتبادل لرخص العاملين في بمجالات الطيران المدني.وتشمل المذكرة, الاتفاق على الاشتراطات اللازمة للحصول على بعض الرخص من الدولتين التي تضمنت عدة رخص من ضمنها، رخصة للطيران الخاص، ورخصة للطيران التجاري، وتصنيف الطيران الآلي، ورخصة المراقبة الجوية.وتأتي المذكرة المبرمة بين الطرفين ضمن التعاون المشترك بين البلدين، في مجال الطيران المدني والرغبة في تعزيز التعاون الثنائي على أساس المنفعة المشتركة والاحترام المتبادل وَفْقًا للأنظمة والقوانين والتعليمات المعمول بها في كلا البلدين بما يتوافق مع معايير المنظمة الدولية للطيران المدني (الإيكاو).// انتهى //13:13ت م0061

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