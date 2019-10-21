سلجادو: صلاح يستطيع اللعب لبرشلونة أو ريال مدريد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد الإسباني ميشيل سلجادو المدرب العام السابق لمنتخب مصر ونجم ريال مدريد الأسبق، أن محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي، مؤهل للانتقال إلى صفوف أحد قطبي إسبانيا برشلونة أو "الميرينجي" خلال الفترة المقبلة.
وتولى سلجادو منصب المدرب العام لمنتخب مصر في أغسطس/آب 2018 رفقة المكسيكي خافيير أجيري، قبل إقالة الجهاز بالكامل في يوليو/تموز الماضي عقب توديع "الفراعنة" كأس الأمم الأفريقية من ثمن النهائي على يد جنوب أفريقيا بالخسارة 0-1.
وقال سلجادو، في تصريحات لـ"العين الرياضية": "صلاح لاعب مهم ليفربول ولا أعتقد أن ناديه سيسمح له بالرحيل، لأنه أهم عنصر هناك".
وأضاف: "ليفربول يطمح مجددا للتتويج بدوري أبطال أوروبا، كما يسعون لصناعة التاريخ بالفوز لأول لقب لهم في الدوري الإنجليزي، لذلك لا أعتقد أنهم سيتركون صلاح".
وواصل سلجادو: "صلاح بإمكانه اللعب لأي فريق في العالم، فلا يهم إن كان يلعب لريال مدريد أو برشلونة لأنه سيكون جيدا على أي حال، حيث يمتلك شيئا مختلفا".
وأتم: "صلاح يمتلك السرعة والمهارة في المواجهات الثنائية ويمتلك أشياء مهمة في كرة القدم الحديثة، التي باتت تعتمد على الحركة".
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