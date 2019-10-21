بند سري يسمح لمدرب هولندا بتدريب برشلونة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف نيكو جان هوجما، مدير الاتحاد الهولندي لكرة القدم، عن وجود بند في عقد رونالد كومان المدير الفني لمنتخب بلاده، يسمح له بالانتقال إلى تدريب فريق برشلونة الإسباني، ولكن بشرط واحد.

وقال هوجما في تصريحات لبرنامج تلفزيوني خاص بأخبار الدوري الهولندي، عبر شبكة "فوكس سبورتس" الأمريكية: "هناك اتفاق تم التوصل إليه بشأن مسألة تدريب كومان لبرشلونة، ولكن يجب أن يدفع البارسا مقابل ذلك"، في إشارة لوجود شرط جزائي في عقد مدرب "الطواحين".

ولم يكشف مسؤول الاتحاد الهولندي عن قيمة المبلغ المالي، الذي يتوجب على إدارة برشلونة دفعه لنظيرتها في الاتحاد الهولندي، حال طلبوا التعاقد مع المدرب.

وارتبط اسم كومان مدافع البارسا في تسعينيات القرن الماضي بتدريب "بلوجرانا" في صيف 2017، قبل أن تستقر إدارة برشلونة على تعيين إرنستو فالفيردي مدرباً للفريق.

وشدد مسؤول الاتحاد الهولندي على رغبته في أن يبقى كومان مدرباً لهولندا حتى منافسات كأس العالم 2022، بقوله "أتمنى أن يستمر معنا لفترة طويلة، لأنه يؤدي بشكل رائع، ولكنه دوماً تحدث عن رغبته في أن يقود برشلونة يوماً ما، دعنا نرى ما سيحدث".

وأتم "إن نجاحه مع هولندا سيساعده بالتأكيد على تحقيق هذا الحلم، ولكني أؤكد رغبتي في بقاء كومان معنا حتى كأس العالم".

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وتولى كومان تدريب هولندا في فبراير/شباط 2018 بعقد لـ4 سنوات، ليقود "الطواحين" لاستعادة هيبته العالمية بعد الفشل في بلوغ أمم أوروبا 2016 ثم مونديال 2018.





وقاد رونالد منتخب بلده إلى نهائي دوري الأمم الأوروبية وحقق انتصارات تاريخية على فرنسا بطلة العالم 2-0، وألمانيا بطل مونديال 2014 بنتيجة 3-0، ثم فاز 3-1 على إنجلترا.

وفي الوقت الحالي، اقتربت هولندا بشدة من التأهل لكأس أمم أوروبا 2020، حيث تتصدر المجموعة الثالثة في التصفيات بفارق المواجهات المباشرة عن ألمانيا، قبل جولتين من النهاية.

وكلاعب.. مثل كومان فريق برشلونة بين عامي 1989 و1995، وحقق معه لقب دوري أبطال أوروبا عام 1992، مسجلاً هدف الفوز 1-0 في النهائي على سامبدوريا الإيطالي، بالإضافة لـ4 ألقاب للدوري الإسباني وواحد لكأس الملك و3 للسوبر المحلي وآخر للسوبر القاري.