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موعد تطبيق الدوام الشتوي في مدارس الحدود الشمالية
متابعات الخليج 365 - الشمالية
تبدأ إدارة التعليم في منطقة الحدود الشمالية يوم الأحد المقبل، بتطبيق الدوام الشتوي في جميع مدارس المنطقة والمحافظات والقطاعات التعليمية التابعة لها.
وأوضحت إدارة التعليم بالشمالية، في بيان لها، إن الاصطفاف الصباحي لمدارس الطلاب سيبدأ وفقًا للتوقيت الشتوي عند الساعة الثامنة صباحًا، وتبدأ الحصة الأولى عند الساعة الثامنة والربع، فيما يبدأ اصطفاف الطالبات عند الساعة 7:45 صباحًا، والحصة الأولى عند الساعة الثامنة صباحًا.
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