السعودية | سفارة السعودية تحتفي بوفد الكويت في طاجيكستان

شكرا لقرائتكم سفارة السعودية تحتفي بوفد الكويت في طاجيكستان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - احتفت السفارة السعودية في طاجيكستان بالوفد الكويتي المشارك في الأسبوع الثقافي هناك، وأقام سفير خادم الحرمين الشريفين في طاجيكستان عبدالعزيز البادي مأدبة عشاء للوفد برئاسة الدكتور بدر الدويش الأمين العام المساعد لقطاع الفنون بمجلس الثقافة الكويتي.

وعلق على هذه الحفاوة الباحث والمؤلف الكويتي إبراهيم الخالدي قائلاً: "‏لا توجد سفارة كويتية في طاجيكستان، لكن منذ افتتاح الأسبوع الثقافي الكويتي، وأعضاء السفارة السعودية هنا يحيطوننا بمحبتهم، حضر السفير السعودي الافتتاح.. والبارحة دعانا شباب السفارة لجولة في المدينة، والليلة سيكون الوفد الكويتي على العشاء بضيافة السفير السعودي لا خلا ولا عدم".

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فرد عليه السفير السعودي بقوله: "هذا واجبنا أخي إبراهيم، ونبارك لنا ولكم نجاح هذا الأسبوع الثقافي الكويتي المتميز في جمهورية ‎#طاجيكستان.

وهو بلا شك أسبوع ثقافي خليجي يعكس الصورة الحقيقية والوجه المشرق للثقافة الخليجية، ويسعى إلى توطيد أواصر الصداقة وبناء علاقات مميّزة مع شعب بلاد ما وراء النهر".

هذه الأحاديث المتبادلة في مواقع التواصل الاجتماعي كانت محل إعجاب وتقدير النشطاء من البلدين الذين اعتبروا أن ما قام به السفير السعودي بمثابة تعبير حقيقي عن المحبة وأواصر الأخوة والروابط العميقة بين السعودية والكويت.