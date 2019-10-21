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تسبّب دمج مدرسة عطا المتوسطة مع مدرسة "عطي" التابعتيْن لمكتب التعليم بمحافظة رياض الخبراء، في صعوبة الذهاب والعودة يومياً؛ ما يهدّد 24 طالبة بعدم مواصلة الدراسة، وبات أولياء الأمور في قلق مستمر من جرّاء عدم وجود حافلة تتكفل بالنقل.
ولم تفلح محاولات أهالي "عطا" في وجود حل على الرغم من إمكانية ذلك حيث يتوافر متعهد لنقل الطالبات هناك، وأصبح إيصال الطالبات لمدرسة "عطي" والعودة بهن "همّاً" مستمراً تمخض عن تعطل المصالح، وأتى على حساب أعمال الآباء بسبب ارتباطهم اليومي.
وناشد أهالي "عطا" تعليم منطقة القصيم، توفير حافلة لنقل الطالبات أسوة بمدارس مناطق المملكة بما فيها المراكز والقرى والهجر.عطي رياض الخبراء
21 أكتوبر 2019 - 22 صفر 1441 01:02 PM
أهالي "عطا" يناشدون مساواة بناتهم بالطالبات في قرى وهجر ومراكز المملكة
تسبّب دمج مدرسة عطا المتوسطة مع مدرسة "عطي" التابعتيْن لمكتب التعليم بمحافظة رياض الخبراء، في صعوبة الذهاب والعودة يومياً؛ ما يهدّد 24 طالبة بعدم مواصلة الدراسة، وبات أولياء الأمور في قلق مستمر من جرّاء عدم وجود حافلة تتكفل بالنقل.
ولم تفلح محاولات أهالي "عطا" في وجود حل على الرغم من إمكانية ذلك حيث يتوافر متعهد لنقل الطالبات هناك، وأصبح إيصال الطالبات لمدرسة "عطي" والعودة بهن "همّاً" مستمراً تمخض عن تعطل المصالح، وأتى على حساب أعمال الآباء بسبب ارتباطهم اليومي.
وناشد أهالي "عطا" تعليم منطقة القصيم، توفير حافلة لنقل الطالبات أسوة بمدارس مناطق المملكة بما فيها المراكز والقرى والهجر.
، تكفى حافلة .. دمج مدرستيْن يهدّد 24 طالبة بالحرمان من التعليم في القصيم ،
المصدر : الخليج 365
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