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أصدرت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، تحذيراً من موقد غاز غير مطابق، مشيرة إلى أن نتيجة الاختبارات على عيّنات من المنتج أظهرت عدم مطابقتها متطلبات المواصفة القياسية SASO IEC 6-2-60335، SASO 167، SASO 168.
وقالت "المواصفات"، إن المنتج يشكل تهديداً مباشراً لسلامة المستهلك بسبب الفشل في اختبار صمام الأمان، والفشل في اختبار تيار التسرب والمتانة الكهربائية، والفشل في اختبار التمديدات الداخلية.
يُذكر أن الهيئة تقوم بسحب عيّنات عشوائية من السوق مباشرة، إضافة إلى خطوط الإنتاج أو المستودعات، وذلك لاختبارها للتأكّد من مطابقتها لوائح القواعد الفنية السعودية للمنح والمواصفات القياسية السعودية الخاصة بها.هيئة المواصفات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
21 أكتوبر 2019 - 22 صفر 1441 01:01 PM
غير مطابق مع فشل ثلاثي في الاختبارات "تيار التسرب والمتانة الكهربائية"
أصدرت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، تحذيراً من موقد غاز غير مطابق، مشيرة إلى أن نتيجة الاختبارات على عيّنات من المنتج أظهرت عدم مطابقتها متطلبات المواصفة القياسية SASO IEC 6-2-60335، SASO 167، SASO 168.
وقالت "المواصفات"، إن المنتج يشكل تهديداً مباشراً لسلامة المستهلك بسبب الفشل في اختبار صمام الأمان، والفشل في اختبار تيار التسرب والمتانة الكهربائية، والفشل في اختبار التمديدات الداخلية.
يُذكر أن الهيئة تقوم بسحب عيّنات عشوائية من السوق مباشرة، إضافة إلى خطوط الإنتاج أو المستودعات، وذلك لاختبارها للتأكّد من مطابقتها لوائح القواعد الفنية السعودية للمنح والمواصفات القياسية السعودية الخاصة بها.
، تهديد مباشر للسلامة .. "المواصفات" تحذّر من "موقد غاز" متداول بالسوق ،
المصدر : الخليج 365
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