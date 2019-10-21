، 43 ألف مستفيد من خدمات مركز العيون في نجران ،

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بلغ عدد المستفيدين من خدمات مركز العيون بمستشفى الملك خالد بنجران، خلال العام الماضي "43399" مستفيدًا.
وقد راجعت عيادات البصريات 18023 حالة؛ فيما راجعت 25376 حالة أطباء العيون في المركز بنسبة ارتفاع 107% عن العام الذي سبقه؛ حيث سجلت الأعداد 20903 مراجعين.
وقالت "صحة نجران": أجريت 1986 عملية جراحية خلال نفس الفترة بنسبة ارتفاع 45% عن العام الذي سبقه؛ حيث أجريت فيه 1374 عملية، كما تم إجراء 1205 عمليات تصحيح للنظر في العام 1440هـ بنسبة ارتفاع 41% عن العام الذي سبقه؛ حيث تم تسجيل 875 عملية تصحيح للنظر.
وأضافت: تطبيق برنامج أداء الصحة في مستشفى الملك خالد بنجران أسهم في رفع نسبة المستفيدين من خدمات المركز وتقليص فترة انتظار المواعيد في العيادات إلى 20 يومًا وبمتوسط 23 يوم انتظار؛ للحصول على العملية الجراحية، بالإضافة إلى تنفيذ مشاريع تطويرية في مركز العيون، شملت توسعة المركز، وزيادة عدد غرف العيادات للأطباء وأخصائي البصريات.
وأردفت: تم تزويد المركز بأجهزة حديثة ونوعية تساهم في تقديم خدمة طبيه أفضل واستقطاب كوادر طبية مؤهلة في تخصصات مختلفة للعيون، وزيادة 16 عيادة تخصصية للأطباء أسبوعيًّا؛ ليصبح العدد 40 عيادة أسبوعيًّا.
21 أكتوبر 2019 - 22 صفر 1441 12:59 PM
بمستشفى الملك خالد بنجران خلال العام الماضي43 ألف مستفيد من خدمات مركز العيون في نجران
بلغ عدد المستفيدين من خدمات مركز العيون بمستشفى الملك خالد بنجران، خلال العام الماضي "43399" مستفيدًا.
وقد راجعت عيادات البصريات 18023 حالة؛ فيما راجعت 25376 حالة أطباء العيون في المركز بنسبة ارتفاع 107% عن العام الذي سبقه؛ حيث سجلت الأعداد 20903 مراجعين.
وقالت "صحة نجران": أجريت 1986 عملية جراحية خلال نفس الفترة بنسبة ارتفاع 45% عن العام الذي سبقه؛ حيث أجريت فيه 1374 عملية، كما تم إجراء 1205 عمليات تصحيح للنظر في العام 1440هـ بنسبة ارتفاع 41% عن العام الذي سبقه؛ حيث تم تسجيل 875 عملية تصحيح للنظر.
وأضافت: تطبيق برنامج أداء الصحة في مستشفى الملك خالد بنجران أسهم في رفع نسبة المستفيدين من خدمات المركز وتقليص فترة انتظار المواعيد في العيادات إلى 20 يومًا وبمتوسط 23 يوم انتظار؛ للحصول على العملية الجراحية، بالإضافة إلى تنفيذ مشاريع تطويرية في مركز العيون، شملت توسعة المركز، وزيادة عدد غرف العيادات للأطباء وأخصائي البصريات.
وأردفت: تم تزويد المركز بأجهزة حديثة ونوعية تساهم في تقديم خدمة طبيه أفضل واستقطاب كوادر طبية مؤهلة في تخصصات مختلفة للعيون، وزيادة 16 عيادة تخصصية للأطباء أسبوعيًّا؛ ليصبح العدد 40 عيادة أسبوعيًّا.
، 43 ألف مستفيد من خدمات مركز العيون في نجران ،
المصدر : الخليج 365
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