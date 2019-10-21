السعودية اليوم / البحرية الليبية تنقذ 126 مهاجرًا شرق طرابلس



طرابلس 22 صفر 1441 هـ الموافق 21 أكتوبر 2019 م واس

أنقذت البحرية الليبية 126 مهاجرًا غير قانوني بينهم نساء وأطفال شرق العاصمة طرابلس.

وأوضح مكتب الإعلام بالبحرية الليبية، في إيجاز صحفي اليوم أن أحد الزوارق التابعة للتشكيل الأول بحرس السواحل (الزورق فزان) قام أمس بإنقاذ 126 مهاجرًا غير شرعي، بينهم 4 نساء ومثلهن من الأطفال.

وقال: إن المهاجرين كانوا فوق قارب مطاطي على بعد نحو 50 ميلًا شمال شرق منطقة القره بوللي شرق طرابلس. وينتمي المهاجرون لجنسيات أفريقية مختلفة.

وأضاف أنه تم نقل المهاجرين إلى نقطة ميناء طرابلس لحرس السواحل، وسلموا إلى مركز إيواء شارع الزاوية التابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

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12:45ت م

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