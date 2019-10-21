السعودية اليوم / رئيس مجلس الشورى يستقبل السفير المعين لدى البحرين



الرياض 22 صفر 1441 هـ الموافق 21 أكتوبر 2019 م واس

استقبل معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ في مكتبه بمقر المجلس في الرياض اليوم صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن أحمد بن عبد العزيز سفير خادم الحرمين الشريفين المعين لدى مملكة البحرين .

وفي مستهل الاستقبال رحب معالي رئيس المجلس بسموه, متمنيًا له التوفيق في أداء مهام عمله سفيرًا لخادم الحرمين الشريفين لدى البحرين, بما يسهم في توطيد أواصر العلاقات الأخوية بين المملكة العربية

// انتهى //

12:24ت م

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الرياض 22 صفر 1441 هـ الموافق 21 أكتوبر 2019 م واساستقبل معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ في مكتبه بمقر المجلس في الرياض اليوم صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن أحمد بن عبد العزيز سفير خادم الحرمين الشريفين المعين لدى مملكة البحرين .وفي مستهل الاستقبال رحب معالي رئيس المجلس بسموه, متمنيًا له التوفيق في أداء مهام عمله سفيرًا لخادم الحرمين الشريفين لدى البحرين, بما يسهم في توطيد أواصر العلاقات الأخوية بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين الشقيقة، وتطوير العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى ومجلسي النواب والشورى في البحرين.// انتهى //12:24ت م0049

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