

سكاكا 22 صفر 1441 هـ الموافق 21 أكتوبر 2019 م واس

كرم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف ورئيس اللجنة العليا للحج بالمنطقة، المشاركين في خِدمة ضيوف الرحمن بمدينة الحجاج بمركز أبو عجرم.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بصالة الاستقبال بمكتبه بالإمارة اليوم، لمحافظ دومة الجندل الدكتور طلال بن مشل التمياط وعددًا من مديري الأجهزة الحكومية المشاركة في الحج.

وقال سموه خلال التكريم: إن المملكة حكومة وشعبًا تعتز بخدمة ضيوف الرحمن ونيلهم لهذا الشرف الكبير، معربًا سموه عن سعادته بما شاهده من حماس للعاملين في المدينة لخدمة الحجاج والذي لا يُستغرب من أبناء هذا الوطن .

وأعرب سمو أمير منطقة الجوف عن شكره لكافة العاملين في خدمة ضيوف الرحمن في القطاعات المدنية والعسكرية التي شاركت في تقديم الخدمات لحجاج بيت الله الحرام المارين في منطقة الجوف.

بعد ذلك سلم سموه المشاركين في مدينة الحجاج بأبو عجرم شهادات الشكر والتقدير لقاء جهودهم في خدمة ضيوف الرحمن، متمنيًا سموه للجميع التوفيق .

// انتهى //

12:16ت م

0046





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو أمير الجوف يكرم المشاركين في خدمة ضيوف الرحمن بمدينة الحجاج بأبو عجرم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.