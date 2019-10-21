

المذنب 22 صفر 1441 هـ الموافق 21 أكتوبر 2019 م واس

دشن محافظ المذنب المكلف عبدالرحمن بن عوده السعوي اليوم، حملة التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية، بمقر المحافظة، بحضور مدير مستشفى المذنب العام الأخصائي موسى بن حمود الشويب ومدير قطاع الصحة العامة بالمحافظة محمد بن علي القويفلي.

واطلع المحافظ على استعدادات القطاع الصحي بالمذنب لتنفيذ الحملة على مستوى جميع المرافق الصحية والعامة بالمحافظة والمراكز والقرى التابعة لها، حيث انطلقت الحملة بجميع المراكز الصحية للمحافظة والتي تستهدف الممارسين الصحيين والأشخاص المصابين بالأمراض المزمنة والذين يعانون من ضعف المناعة الوراثية أو المكتسبة والنساء الحوامل وجميع الأطفال من عمر 6 أشهر حتى 5 سنوات.

كما شملت حملة التطعيم كبار السن والأشخاص الذين يسكنون مع الفئات الأكثر عرضه للإصابة بمضاعفات المرض أو الأشخاص الذين يقومون برعاية المرضى.

// انتهى //

11:41ت م

0040





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / محافظ المذنب يدشن حملة التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.