السعودية اليوم / سمو أمير منطقة عسير يفتتح ملتقى الطاقة النظيفة الأربعاء المقبل



أبها 22 صفر 1441 هـ الموافق 21 أكتوبر 2019 م واس

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير، ملتقى الطاقة النظيفة، الذي تنظمه الشركة

ويفتتح سموه الملتقى الأربعاء المقبل في فندق قصر أبها، وتستمر فعالياته وجلساته لمدة يومين وتناقش العديد من القضايا والجهود المبذولة في مجال إنتاج طاقة كهربائية نظيفة وآمنة، باستخدام الوسائل والتقنيات الحديثة والفرص الواعدة، والاستفادة من التجارب العالمية، إضافة إلى استعراض تجربة "السعودية للكهرباء" والتقنيات المستخدمة، والخبرات المتراكمة للشركة في هذا المجال.

وأكد الرئيس التنفيذي المكلف لـ "السعودية للكهرباء" فهد بن حسين السديري أن الملتقى يُعد جزءًا من جهود الشركة وخططها الإستراتيجية للإسهام في إنتاج طاقة نظيفة وخفض الاعتماد على النفط، ضمن رؤية المملكة 2030، وأنه يهدف إلى مواكبة التطور العلمي في الحفاظ على موارد المملكة، واستعراض أحدث الدراسات والأبحاث في مجال الطاقة النظيفة، وبحث الفرص الواعدة، وأوجه التعاون مع الجهات ذات العلاقة.

يذكر أن "السعودية للكهرباء" تنظم ملتقى الطاقة النظيفة للعام الثالث على التوالي، إذ نظمت الملتقى الأول في مدينة جدة عام 2017، والنسخة الثانية في مدينة الدمام عام 2018، ذلك في إطار اهتمام الشركة باستخدام أحدث التقنيات لإنتاج طاقة كهربائية نظيفة، لتدعم التوجه الحكومي والعالمي للحفاظ على البيئة كونها أكبر منتج للطاقة الكهربائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

// انتهى //

11:27ت م

0039



أبها 22 صفر 1441 هـ الموافق 21 أكتوبر 2019 م واسيرعى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير، ملتقى الطاقة النظيفة، الذي تنظمه الشركة السعودية للكهرباء في نسخته الثالثة، تحت عنوان: "الطاقة النظيفة والفرص الواعدة"، بحضور نخبة من المختصين والخبراء السعوديين والدوليين في مجال توليد وإنتاج الطاقة الكهربائية.ويفتتح سموه الملتقى الأربعاء المقبل في فندق قصر أبها، وتستمر فعالياته وجلساته لمدة يومين وتناقش العديد من القضايا والجهود المبذولة في مجال إنتاج طاقة كهربائية نظيفة وآمنة، باستخدام الوسائل والتقنيات الحديثة والفرص الواعدة، والاستفادة من التجارب العالمية، إضافة إلى استعراض تجربة "السعودية للكهرباء" والتقنيات المستخدمة، والخبرات المتراكمة للشركة في هذا المجال.وأكد الرئيس التنفيذي المكلف لـ "السعودية للكهرباء" فهد بن حسين السديري أن الملتقى يُعد جزءًا من جهود الشركة وخططها الإستراتيجية للإسهام في إنتاج طاقة نظيفة وخفض الاعتماد على النفط، ضمن رؤية المملكة 2030، وأنه يهدف إلى مواكبة التطور العلمي في الحفاظ على موارد المملكة، واستعراض أحدث الدراسات والأبحاث في مجال الطاقة النظيفة، وبحث الفرص الواعدة، وأوجه التعاون مع الجهات ذات العلاقة.يذكر أن "السعودية للكهرباء" تنظم ملتقى الطاقة النظيفة للعام الثالث على التوالي، إذ نظمت الملتقى الأول في مدينة جدة عام 2017، والنسخة الثانية في مدينة الدمام عام 2018، ذلك في إطار اهتمام الشركة باستخدام أحدث التقنيات لإنتاج طاقة كهربائية نظيفة، لتدعم التوجه الحكومي والعالمي للحفاظ على البيئة كونها أكبر منتج للطاقة الكهربائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.// انتهى //11:27ت م0039

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو أمير منطقة عسير يفتتح ملتقى الطاقة النظيفة الأربعاء المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.