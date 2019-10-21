السعودية اليوم / تعليم جازان ينفذ برنامجًا تدريبيًا عن "بوابة المستقبل"



جيزان 22 صفر 1441 هـ الموافق 21 أكتوبر 2019 م واس

نفذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان ممثلةً في مركز دعم التعلم الإلكتروني أمس، برنامجًا تدريبيًا عن محتويات "بوابة المستقبل" يستهدف مشرفي ومشرفات وحدة تطوير المدارس وذلك بمركز القيادات بالإدارة العامة بمدينة جيزان.

وفي مستهل البرنامج، قدم مدير مركز دعم التعلم الإلكتروني, منسق التحول الرقمي أحمد الخرمي تعريفًا عن "بوابة المستقبل" ، مشيرًا إلى أنها من البرامج التي أطلقتها وزارة التعليم للتحوّل نحو التعليم الرقمي الذي يسعى إلى إيجاد بيئة تعليمية جديدة تعتمد التقنية في إيصال المعرفة إلى الطالب، وزيادة الحصيلة العلمية له، كما أنها تدعم تطوير قدرات المعلمين العلمية والتربوية وتوسيع عمليات التعليم والتعلم لتصل إلى خارج نطاق الفصل الدراسي والبيئة المدرسية، وتطرق أيضًا لمجالات عمل البوابة في مدراس تطوير وتسخير الخدمات التي تقدمها لمساعدة منسوبي الوحدة والمدارس، مستعرضًا في هذا الصدد الأدوات المتنوعة وكيفية الاستفادة منها.

تجدر الإشارة إلى أن البرنامج يستمر لمدة يومين ويشارك فيه ٣٠ مشرفًا ومشرفة من منسوبي ومنسوبات وحدة تطوير المدارس ويهدف البرنامج التدريبي، إلى تمكين المشرفين والمشرفات بوحدة تطوير المدارس من الإشراف على تطبيق النظام على مستوى المدرسة وتقديم الدعم والمساندة لمنسوبي المدارس في تفعيل النظام، وتدريبهم على نظام التعلّم الإلكتروني، ليصل أثر التدريب للطلاب للاستفادة من مشروع "بوابة المستقبل".

// انتهى //

11:07ت م

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