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المملكة ضيف شرف بافتتاح ملتقى القاهرة الدولي للمسرح التجريبي الجامعي
متابعات الخليج 365 - واس
اختيرت المملكة العربية السعودية ضيف شرف في حفل افتتاح ملتقى القاهرة الدولي الثاني للمسرح التجريبي الجامعي الذي يقام في الفترة من 20 إلى 26 أكتوبر بالجامعة الأمريكية في القاهرة، وذلك بمشاركة 14 دولة عربية وأجنبية.
وأشاد الملحق الثقافي بسفارة خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية الدكتور خالد بن عبدالله النامي بفعاليات الملتقى ورسالته والإقبال من طلبة الجامعات السعودية المشاركين ضمن فعاليات الملتقى المختلفة سواءً من خلال العروض المسرحية أو من خلال الورش التدريبية المتخصصة في فنون المسرح التي تقام ضمن فعاليات الملتقى، مشيرًا إلى أنه تم تكريم اثنين من رواد المسرح الجامعي بالمملكة وهما الفنان خالد الحربي، والمؤلف فهد بن ردة الحارثي، لما قدماه من مسيرة حافلة بالفن للمسرح الجامعي.
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