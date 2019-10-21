شكرا لقرائتكم خبر عن سحب رعدية ممطرة على هذه المناطق والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - واس (الرياض)توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم (الاثنين)، هطولاً لأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة)، فيما تتكون السحب الرعدية الممطرة على مناطق (مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، الحدود الشمالية، حفر الباطن، القيصومة).
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزءين الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 14-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
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