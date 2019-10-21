، خلف الكاميرا .. رئيس الشيشان يتحدث عن علاقة "بوتين" بقيادتَي السعودية والإمارات ،

محمد بن مسعود - الدمام - وصف ما رآه كعضو بالوفد الروسي الذي رافق الرئيس منوّهاً إلى ما هو "ضروري جداً"

كشف رئيس الشيشان رمضان قديروف؛ عمّا جرى خلف الكاميرات في أثناء زيارة الرئيس فلاديمير بوتين؛ إلى السعودية والإمارات، وأكّد أن علاقات صادقة وودية تكوَّنت بين القيادة الروسية وقيادتَي البلدين.

وخلال مقابلة تلفزيونية، قال "قديروف"؛ الذي كان عضواً في الوفد الروسي المرافق للرئيس فلاديمير بوتين؛ خلال زيارته إلى السعودية والإمارات: "عقدت معظم الاجتماعات من دون كاميرات. فكّرت في الأمر طويلاً، وأعجبتني جداً العلاقة الصادقة من طرف العربية السعودية والإمارات، وبالدرجة الأولى من قِبل رئيسنا. حين تكون هناك كاميرا نحن نعرف أنهم يقولون فقط ما هو ضروري، لكن في أثناء التواصل بحرية تجد المزاح والتفاهم، وهنا تكتشف كم كان اللقاء ودياً".

ولفت الرئيس الشيشاني، إلى أن الأمر لا يمكن أن يكون خلاف ذلك، لأن "العالم العربي بالنسبة إلى روسيا ضروري جداً، كما أن روسيا ضرورية للغاية بالنسبة إلى العالم العربي"، مؤكدا ثقته بأن "العالم العربي وجد روسيا حليفاً له، وهذه الدول تبني بنشاط علاقات اقتصادية، وهذا اتحاد جيد جداً في الوقت الراهن".

وأكّد "قديروف"؛ أنه شعر خلال الرحلة إلى البلدين العربيين، بالفخر ببلاده وبرئيسه "بوتين"؛ لافتاً إلى أن تلك الزيارة "لم تكن يوم عمل واحد للرئيس فلاديمير بوتين؛ إذ إنه ما أن أصبح رئيساً للبلاد حتى مد يد الصداقة للعالم الإسلامي".رئيس الشيشان رمضان قديروف فلاديمير بوتين