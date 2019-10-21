، منظمة دولية تُعلن عن توفر فرصة وظيفية.. هنا الشروط والتفاصيل ،

محمد بن مسعود - الدمام - بمسمى "مراجع ومدقق داخلي" والتقديم عليها عبر البريد الإلكتروني

أعلنت إحدى المنظمات الدولية، عن توفر فرصة وظيفية بمسمى "مراجع ومدقق داخلي" حسب عدد من المؤهلات والشروط؛ داعية مَن يرى أن لديه الكفاءة والمؤهلات لشَغل هذه الوظيفة، أن يتقدم لها عبر البريد الإلكتروني المخصص؛ وذلك في موعد أقصاه الخميس 31 أكتوبر الجاري.

وتفصيلًا تعلن إحدى المنظمات الدولية، عن توفر فرصة وظيفية بمسمى "مراجع ومدقق داخلي" حسب المؤهلات والشروط التالية:

• أن يكون سعودي الجنسية.

• حاصل على شهادة CPA) Certified Public Accountant).

• حاصل على شهادة ACCA) Association Chartered Certified Accountant).

• الحصول على درجة البكالوريوس في مجال المحاسبة.

• خبرة في مجال التدقيق والمراجعة لا تقل عن 5 سنوات.

• إجادة اللغة الإنجليزية واللغة العربية بشكل ممتاز تحدثًا وكتابة.

• القدرة على العمل تحت ضغوط العمل.

• قدرة عالية على المتابعة مع عدة أطراف/ جهات في نفس الوقت.

• إجمالي راتب شهري يتراوح ما بين 15.000 ريال سعودي إلى 18.000 ريال سعودي.

فعلى من يرى أن لديه الكفاءة والمؤهلات لشَغل هذه الوظيفة، التقدم لها عبر البريد التالي: [email protected]، في موعد أقصاه يوم الخميس 31 أكتوبر 2019م.منظمة دولية وظيفة مراجع ومدقق داخلي