، اغتصاب مكتمل الأركان.. هكذا فَقَد "أردوغان" شرعيته في "انقلاب الأوصياء" ،

محمد بن مسعود - الدمام - "كوبيلاي": لم يكتفِ بإظهار عداوة السلطة بل أظهر كيف يتم نهب ثروات البلاد

اعتبرت المعارضة التركية، أن رجب طيب أردوغان، فَقَد شرعيته كرئيس، بعدما فشل في إدارته للبلاد.

وانتقد المتحدث باسم حزب الشعوب الديمقراطي التركي، جوناي كوبيلاي، سياسات أردوغان الخاطئة في حق رؤساء بلديات حزب الشعوب الديمقراطي، بعد عزلهم وتعيين أوصياء نيابة عنهم، واعتقالهم ضمن الحملة الموسعة التي تقوم بها شرطة أدروغان ضد الحزب في الفترة الأخيرة.

وندد "كوبيلاي"، في فيديو بثّته المنصات التركية، بالقبض على كل من رؤساء بلديات نوصايبين، ويوكساكوفا، وهكاري، عن حزب "الشعوب الديمقراطي" الكردي، وحبسهم بتهمة "الإرهاب"، وتعيين أوصياء نيابة عنهم تابعين لأردوغان، ووصف الأمر بـ"انقلاب الوصي السياسي"، قائلًا إن هذا يُعد اغتصابًا لإرادة الشعب الكردي السياسية.

وأضاف -بحسب "اليوم السابع" القاهرية- أن سياسات أردوغان في تعيين الأوصياء في بلديات حزب الشعوب الديمقراطي "لم تكتفِ بأن تُظهر لنا فقط عداوة السلطة الحاكمة المؤلفة من حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية ضد الأكراد؛ بل أظهرت لنا أيضًا كيف يتم نهب الثروات الطبيعية والموارد العامة، وكيف تم سحب البلديات لحفرة السرقة والفساد".

وتابع: "السلطة الحاكمة لم تعد تستطيع إدارة هذه الدولة من خلال الأساليب السياسية الديمقراطية والمشروعة، وإن هذا قد تسبب في خسارة السلطة الحاكمة لدعم الأغلبية، وبهذا أصبحت السلطة الحاكمة غير شرعية؛ مشيرًا إلى قرار وزارة الداخلية الصادر في 19 أغسطس، بعزل رؤساء بلديات فان وماردين ودياربكر، وتعيين أوصياء نيابة عنهم، دون تقديم أي مبرر قانوني".أردوغان انقلاب الأوصياء