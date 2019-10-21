، مشهد رائع.. لماذا غيّر عامل التوصيل وضع الوسائد أمام الباب؟ ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكثر من 2.5 مليون مشاهدة.. ومستخدم فيسبوك: أفضل شيء رأيته

يشعر الإنسان المحب لعمله بسعادة شديدة أن أتقنه؛ لكن عامل شركة "فيديكس" لم يُسعد نفسه فقط عندما غيّر وضع الوسائد أمام باب أحد المنازل بولاية أوهايو؛ بل أصاب كل من شاهده بالحب والفرح، حتى أصبح حديث مواقع التواصل الاجتماعي.

وبثت شبكة "فوكس نيوز"، فيديو الواقعة التي حدثت يوم الأربعاء الماضي بمدينة آشلاند في ولاية أوهايو الأمريكية، والْتقطته كاميرات المراقبة، أثناء قيام موظف بشركة "فيديكس" للبريد السريع، بتوصيل وسادتين للسيدة جاكي سابو.

كانت أغطية الوسادتين معًا تمثلان العلَم الأمريكي بخطوطه الحمراء والبيضاء، ونجومه البيضاء على أرضية زرقاء.

وحسب الفيديو؛ فقد قام العامل الذي لا يُعرف اسمه، بوضع الوسادتين على أريكة أمام الباب، وغادر المكان بسرعة، لكن وهو يغادر المكان، ألقى نظرة ثانية كأنه يراجع وضع النجوم والخطوط، واكتشف العامل أنه وضع النجوم على اليمين والخطوط على اليسار، وهو خطأ عكس الوضع الصحيح للعلم الأمريكي.

عاد العامل إلى الأريكة، وغير وضع الوسادتين، حتى أصبحت الخطوط على اليمين والنجوم على اليسار؛ طِبقًا للعلم، ثم غادر المكان.

وحسب "فوكس نيوز" فوجئت السيدة سابو بالمشهد الرائع الذي سجلته الكاميرا، وعندما قامت ببثه على صفحتها على موقع فيسبوك، حقق الفيديو أكثر من 2.5 مليون مشاهدة و69 ألف مشاركة في ساعات.

وقالت السيدة سابو: "إن ابني جندي سابق بالجيش الأمريكي، ولهذا يحب مشاهدة هذا الفيديو".

وقد وصف أحد مستخدمي فيسبوك ما فعله العامل بـ"الجميل والرائع".

وقال آخر: أعجبني أن العامل استغرق وقتًا ليعدل وضع الوسادتين، ويحولّهما معًا إلى علَم كامل، أنا أحب هذه الأشياء والتفاصيل الصغيرة، إنها مهمة في حياتنا".

وكتب أحدهم: "هذا أفضل شيء رأيته منذ وقت طويل.. أنا أحببت ما قام به هذا العامل".

جدير بالذكر أن العلم الأمريكي يتكون من 50 نجمة بيضاء في مربع أزرق، وترمز النجوم إلى الولايات الخمسين للاتحاد، بالإضافة إلى 13 خطًّا، 7 حمراء و6 بيضاء، وتشير الخطوط الـ13 إلى الولايات الأصلية التي بدأ بها توحيد أمريكا. أمريكا