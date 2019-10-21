، البوعينين: أتمنى أن تتعامل وسائل الإعلام مع متغيرات سعر البنزين بوضوح ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال: لم تنخفض وما يحدث ما هو إلا مراجعة لأسعار الطاقة كل 3 أشهر

أوضح الخبير الاقتصادي فضل البوعينين، أن البنزين في السعودية لم ينخفض، وما يحدث ما هو إلا مراجعة لأسعار الطاقة كل 3 أشهر؛ وبالتالي أي انخفاض أو ارتفاع يطرأ على أسعار الطاقة بعد المراجعة يكون مرتبطًا بالسعر المرجعي.

وقال البوعينين: إن أسعار البنزين محليًّا تخضع لآلية مرتبطة بالسعر المرجعي وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة؛ وهي آلية يتم مراجعتها كل ثلاثة أشهر؛ وبالتالي فأسعار البنزين محليًّا تكون عُرضة للتغير كل ثلاثة أشهر انخفاضًا أو ارتفاعًا وفق متغيرات أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية. ومن هنا جاء الخفض النسبي لأسعار البنزين 91 من 1.53 إلى 1.50، وبنزين 95 من 2.18 إلى 2.05 ريال.

وأضاف البوعينين أنه وبالرغم من الانخفاض النسبي لأسعار البنزين في مراجعة أكتوبر وحتى ديسمبر؛ فهو مرتبط بشكل مباشر بآلية المراجعة الدورية، ومن هنا أتمنى أن تتعامل وسائل الإعلام مع متغيرات أسعار البنزين بوضوح أكبر؛ لضمان معرفة المستهلكين الدقيقة بأسباب التغير الطارئة على الأسعار، وألا تسعى لتسويق الانخفاض النسبي على أنه إجراء مستقل عن آلية المراجعة، أو كأنه قرار مستدام بخلاف الواقع.

وأعلنت أرامكو السعودية أن أسعار البنزين المحدّثة للربع الرابع من السنة الحالية، ابتداءً من 20 أكتوبر حتى نهاية ديسمبر 2019، ستكون على النحو الآتي والتي تعكس تراجعًا في الأسعار:

- بنزين 91 بسعر 1.50 ريال لكل لتر (بتراجع حوالى 2% عن الأسعار في الربع الثالث من العام الحالي).

- بنزين 95 بسعر 2.05 ريال لكل لتر (بتراجع حوالى 6% عن الأسعار في الربع الثالث من العام الحالي).

وكانت أسعار الربع السابق خلال أشهر يوليو- سبتمبر 2019 قد بلغت:

- بنزين 91 بسعر 1.53 ريال لكل لتر.

- بنزين 95 بسعر 2.18 ريال لكل لتر.

وأفادت أرامكو السعودية في بيان صحافي نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، بأن هذه الأسعار تأتي وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه المعتمدة.

وأشارت إلى أن الأسعار المحلية للبنزين قابلة للتغيير ارتفاعًا وانخفاضًا تَبَعًا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.الخبير الاقتصادي البنزين