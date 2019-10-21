، "قاضي": تأشيرة "مضيف" ستتاح خلال أيام .. وإلغاء المحرم للعمرة فقط ،

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أكّد نائب رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة عبدالله قاضي، أن تأشيرة مضيف، التي ستمكّن المواطن والمقيم من استضافة ضيوف المملكة على كفالتهم الشخصية لمدة 90 يوماً ستصبح متاحة خلال الأيام المقبلة، موضحاً أن إلغاء شرط المحرم سيكون للنساء القادمات لأداء العمرة فقط، أما الحج فله ترتيبات أخرى.
تفصيلاً، قال "قاضي"؛ لبرنامج "يا هلا": إن تأشيرة "مضيف" سوف تتاح خلال الأيام المقبلة، وستتيح للمواطن والمقيم استضافة ضيوف المملكة على كفالتهم الشخصية لمدة 90 يوماً، لافتاً إلى أن مَن سيأتي للعمرة سيكون متاحاً له التجوّل في ربوع المملكة بحرية وحضور الفعاليات والعكس أيضاً مَن قدم للسياحة فبإمكانه أداء العمرة.
وأضاف، أن إلغاء شرط المحرم للنساء القادمات لأداء العمرة فوق سن 18 عاماً، وهذا في العمرة فقط، أما الحج فله ترتيبات أخرى؛ مشيراً إلى أن "مقام" ستتيح لطالب العمرة التواصل مباشرة مع شركة السياحة السعودية والحصول على تأشيرة إلكترونية للعمرة دون وسيط مدتها 30 يوماً.
وكانت المملكة قد أتاحت أخيراً أيضاً منح تأشيرات سياحية جديدة من شأنها تشجيع وتعزيز موقع المملكة السياحي الذي ينعكس على عجلة النمو الاقتصادي بالبلاد إيجاباً، حيث تبلغ رسومها 440 ريالاً ويستغرق إصدارها ما بين 5 و30 دقيقة، وتمنح عبر المنصة الإلكترونية أو عند الوصول وتكون صالحة لغاية عام واحد من تاريخ الإصدار وتمنح لمَن بلغ الـ 18 من عمره، أما مَن دون ذلك فيشترط وجود ولي أمر، بجانب أن الديانة غير مشروطة وتمنح فترة إقامة لمدة 90 يوماً في العام الواحد.تأشيرة مضيف يا هلا
"قاضي": تأشيرة "مضيف" ستتاح خلال أيام .. وإلغاء المحرم للعمرة فقطقاسم الخبراني الخليج 365 2019-10-21
أكّد نائب رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة عبدالله قاضي، أن تأشيرة مضيف، التي ستمكّن المواطن والمقيم من استضافة ضيوف المملكة على كفالتهم الشخصية لمدة 90 يوماً ستصبح متاحة خلال الأيام المقبلة، موضحاً أن إلغاء شرط المحرم سيكون للنساء القادمات لأداء العمرة فقط، أما الحج فله ترتيبات أخرى.
تفصيلاً، قال "قاضي"؛ لبرنامج "يا هلا": إن تأشيرة "مضيف" سوف تتاح خلال الأيام المقبلة، وستتيح للمواطن والمقيم استضافة ضيوف المملكة على كفالتهم الشخصية لمدة 90 يوماً، لافتاً إلى أن مَن سيأتي للعمرة سيكون متاحاً له التجوّل في ربوع المملكة بحرية وحضور الفعاليات والعكس أيضاً مَن قدم للسياحة فبإمكانه أداء العمرة.
وأضاف، أن إلغاء شرط المحرم للنساء القادمات لأداء العمرة فوق سن 18 عاماً، وهذا في العمرة فقط، أما الحج فله ترتيبات أخرى؛ مشيراً إلى أن "مقام" ستتيح لطالب العمرة التواصل مباشرة مع شركة السياحة السعودية والحصول على تأشيرة إلكترونية للعمرة دون وسيط مدتها 30 يوماً.
وكانت المملكة قد أتاحت أخيراً أيضاً منح تأشيرات سياحية جديدة من شأنها تشجيع وتعزيز موقع المملكة السياحي الذي ينعكس على عجلة النمو الاقتصادي بالبلاد إيجاباً، حيث تبلغ رسومها 440 ريالاً ويستغرق إصدارها ما بين 5 و30 دقيقة، وتمنح عبر المنصة الإلكترونية أو عند الوصول وتكون صالحة لغاية عام واحد من تاريخ الإصدار وتمنح لمَن بلغ الـ 18 من عمره، أما مَن دون ذلك فيشترط وجود ولي أمر، بجانب أن الديانة غير مشروطة وتمنح فترة إقامة لمدة 90 يوماً في العام الواحد.
21 أكتوبر 2019 - 22 صفر 1441
10:41 AM
تأشيرة السياحة قيمتها 440 ريالاً صالحة عام واحد والديانة غير مشروطة
أكّد نائب رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة عبدالله قاضي، أن تأشيرة مضيف، التي ستمكّن المواطن والمقيم من استضافة ضيوف المملكة على كفالتهم الشخصية لمدة 90 يوماً ستصبح متاحة خلال الأيام المقبلة، موضحاً أن إلغاء شرط المحرم سيكون للنساء القادمات لأداء العمرة فقط، أما الحج فله ترتيبات أخرى.
تفصيلاً، قال "قاضي"؛ لبرنامج "يا هلا": إن تأشيرة "مضيف" سوف تتاح خلال الأيام المقبلة، وستتيح للمواطن والمقيم استضافة ضيوف المملكة على كفالتهم الشخصية لمدة 90 يوماً، لافتاً إلى أن مَن سيأتي للعمرة سيكون متاحاً له التجوّل في ربوع المملكة بحرية وحضور الفعاليات والعكس أيضاً مَن قدم للسياحة فبإمكانه أداء العمرة.
وأضاف، أن إلغاء شرط المحرم للنساء القادمات لأداء العمرة فوق سن 18 عاماً، وهذا في العمرة فقط، أما الحج فله ترتيبات أخرى؛ مشيراً إلى أن "مقام" ستتيح لطالب العمرة التواصل مباشرة مع شركة السياحة السعودية والحصول على تأشيرة إلكترونية للعمرة دون وسيط مدتها 30 يوماً.
وكانت المملكة قد أتاحت أخيراً أيضاً منح تأشيرات سياحية جديدة من شأنها تشجيع وتعزيز موقع المملكة السياحي الذي ينعكس على عجلة النمو الاقتصادي بالبلاد إيجاباً، حيث تبلغ رسومها 440 ريالاً ويستغرق إصدارها ما بين 5 و30 دقيقة، وتمنح عبر المنصة الإلكترونية أو عند الوصول وتكون صالحة لغاية عام واحد من تاريخ الإصدار وتمنح لمَن بلغ الـ 18 من عمره، أما مَن دون ذلك فيشترط وجود ولي أمر، بجانب أن الديانة غير مشروطة وتمنح فترة إقامة لمدة 90 يوماً في العام الواحد.
، "قاضي": تأشيرة "مضيف" ستتاح خلال أيام .. وإلغاء المحرم للعمرة فقط ،
المصدر : الخليج 365
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.