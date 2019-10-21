رابط أبشر للتقديم على وظائف الجوازات للرجال على رتبة جندي 1441

أعلنت المديرية العامة للجوازات عن رابط تقديم وظائف الجوزات السعودية 1441 على رتبة جندي للرجال، والتي جاءت ضمن دعوة المديرية لكافة الخريجين المنطبقة عليهم الشروط، لشغل تلك الوظائف المعلن عنها، والتي تم نشرها على بوابة أبشر للتوظيف الإلكتروني، ضمن الوظائف المعلنة من خلال وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، كما قامت إدارة القبول المركزي التابعة لوزارة الداخلية بالإعلان عن مواعيد التسجيل في الوظائف العسكرية التابعة للمديرية العامة للجوازات.

مواعيد تقديم وظائف الجوازات السعودية عبر أبشر

قامت بوابة القبول والتسجيل بفتح باب التسجيل على وظائف المديرية العامة للجوازات، على بوابة أبشر الإلكترونية للتوظيف، وذلك ابتداء من اليوم الأحد 20 أكتوبر 2019، حيث تم الإعلان عن رابط التسجيل في العاشرة من صباح اليوم، على أن تنتهي عملية التقديم في يوم الخميس القادم 24 أكتوبر 2019، على أن يتم غلق رابط التسجيل بشكل رسمي في العاشرة صباحاً أيضا.

شروط تقديم المديرية العامة للجوازات 1441

هناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدم لوظائف المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية، وهي كما يلي: