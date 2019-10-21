أسعار البنزين اليوم في المملكة العربية السعودية بعد تخفيضها في الربع الرابع من سنة 2019م

ننشر لكم أسعار البنزين اليوم في المملكة العربية السعودية، وذلك بعد الأخبار التي انتشرت بين المواطنين عن انخفاض أسعار البنزين في الربع الرابع من سنة 2019م وفقاً للقرار التي أطلقته شركة أرامكو السعودية، كما أعلنت الشركة عن ترابط هذا القرار بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتغيير أسعار منتجات الطاقة، وأضافت أن أسعار البنزين ممكن أن تقل أو تزيد حسب التغييرات الطارئة.

أسعار البنزين اليوم في المملكة العربية السعودية

كانت الأسعار المتداولة للبنزين اليوم بالمملكة السعودية بعد أن انخفضت بصورة خفيفة كالآتي: سعر اللتر الواحد من بنزين 91 هو 1.50 ريال سعودي، أما سعر اللتر الواحد من بنزين 95 هو 2.50 ريال سعودي، على أن يتم تطبيق هذه الأسعار في الربع الرابع من هذا العام، أي بداية من شهر أكتوبر الحالي حتى نهاية شهر ديسمبر.

ومن الجدير ذكره أن أسعار البنزين الخاصة بالربع الثالث من هذه السنة أي من شهر يوليو حتى نهاية شهر سبتمبر كانت 1.53 ريال سعودي للتر الواحد من بنزين 91، و2.81 ريال سعودي للتر الواحد من بنزين 95.

تراجع أسعار البنزين بالسعودية

أعلنت وكالة الأنباء بالمملكة العربية السعودية عن تراجع أسعار البنزين بشكل ضعيف، والذي يتم تطبيقه في الربع الرابع من هذا العام، فقد تم تطبيق الأسعار الجديدة بداية من اليوم، والجدير بالذكر أن المملكة السعودية تعتبر أكبر الدول المصدرة للنفط الخام، بحوالي متوسط 10.4 مليون برميل كل يوم.