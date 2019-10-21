والدة نايف بن نحيت تكشف الجانب المظلم بسبب شهرة ابنها.. حرمان من التعليم!

كشفت آسيا الحربي تفاصيل مظلمة بسبب شهرة ابنها نايف بن نحيت حيث تسببت شهرته في حرمانه من التعليم وعدم الإلتحاق بالمدرسة حتى الآن وإستغالاله في الشهرة وجمع الأموال.

وأوضحت آسيا طليقة الشاعر الشهير زياد بن نحيت عبر حسابها في سناب شات التفاصيل قائلة: معاناتي كأم مستمرة للحصول على حق الأبناء في التعليم، رفعت قضايا عدة في الأحوال الشخصية، رجع الأبناء للتعليم ونايف تحديدا بعد فوات سنوات عليه من التعليم النظامي.

لكن قلة الخبرة سجلته بمدرسة تحفيظ قرآن مع خيرة المعلمين والطلاب وكان مميزاً، ماشاء الله عليه وحصل على تكريم معلميه لتميزه في الحفظ في وقت قياسي.

ولكن هذا لم يكن ليرضى من يهدف إلى الشهرة والشهرة فقط بل واجتمعوا على ذلك في تأييد استغلال طفولتهم وحرمانهم من التعليم في الوقت الذي كانوا يتفاخرون فيه بتعليم ابنائهم في المدارس العالمية والخاصة كل صباح كان أطفالي ينتظرون دورهم في ترفيه غيرهم في المساء ويدفعون ثمن الشهرة السوداء غيابا متواصلا عن مقاعد التعليم.

وكان دورهم جمع المال فقط ولكن لا تعرفون أي معاناة إنسانية وهم تضيق به صدورهم.

ولكن ماذا بعد الشهرة يامن اشهرتهم. هذا العام لم يداوم الآبن نايف حفظه الله حتى اليوم 21/2/1441 هـ فمن المسؤول؟.