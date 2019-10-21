بشكل مفاجئ.. تركي آل الشيخ يعلن إغلاق بوليفارد الرياض اليوم الإثنين

أعلن المستشار تركي آل الشيخ ، رئيس هيئة الترفيه ، عن إغلاق منطقة الرياض بوليفارد اليوم الإثنين . وأوضح آل الشيخ عبر تغريدة على حسابه بتويتر، أن الإغلاق يأتي لتركيب وتشغيل القطار الداخلي استعدادا لانطلاقه يوم الثلاثاء، وكذلك إجراء بعض التحسينات والإضافات ، متمنياً أن تنال إعجاب الزوار”.

وأكد آل الشيخ أنه سوف يتم استثناء السينما والمسارح من قرار الإغلاق.

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