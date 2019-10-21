أفادت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة: إن التوقعات تشير إلى تأثُّر أجواء السعودية بحالة عدم استقرار على بعض المناطق ابتداء من يوم الثلاثاء، وتستمر إلى يوم السبت المقبل.
وقالت “الأرصاد” في بيان لها بأنه يُتوقَّع هطول أمطار رعدية متوسطة في مجملها، تُصحب برياح نشطة السرعة، تصل إلى 40 كيلومترًا في الساعة أو أكثر، قد تتسبب في إثارة الأتربة والغبار.
وتابعت: أن هناك تفاوتًا في درجات الحرارة على مناطق الجوف والحدود الشمالية وحائل وتبوك ومكة المكرمة والمدينة المنورة، ولا يُستبعد تأثر الأجزاء الساحلية لتلك المناطق بالحالة. ومن المتوقع أن تتأثر منطقة القصيم والأجزاء الغربية لمنطقة الرياض والأجزاء الشمالية للمنطقة الشرقية بهذه الحالة.
وأضافت أنه من المتوقع أن تستمر فرص هطول الأمطار الرعدية على مناطق عسير وجازان والباحة خلال الفترة نفسها.
كانت هذه تفاصيل خبر الأرصاد تحذر من تقلبات جوية على بعض مناطق المملكة تبدأ الثلاثاء.. وتكشف موعد نهايتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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