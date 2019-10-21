عثر علي سيارته ومتعلقاته بأحد الطرق.. الجهات الأمنية بمكة تبحث عن شاب اختفى منذ 3 أشهر

تواصل الجهات الأمنية في مكة المكرمة البحث عن شاب يبلغ من العمر 31 عاماً اختفى في ظروف غامضة، بعدما خرج من منزله منذ قرابة 3 شهور.

وأوضح والد الشاب المفقود وفقاً لـ”سبق”، أن نجله ريان الحازمي أخبرهم بأنه ذاهب إلى أحد مستشفيات مكة، قبل أن تنقطع الأخبار عنه بشكل مفاجئ.

وأضاف أن الجهات الأمنية عثرت على أغراضه ومركبته بحالة جيدة على طريق “مكة ـ جدة”، داعياً من يملك أية معلومات عنه بأن يتواصل معهم.