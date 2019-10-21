متحدث العمل يوضح تفاصيل حول ضوابط الحماية من التعديات في بيئة العمل- فيديو

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، الضوابط الجديدة للحماية من التعديات السلوكية في بيئة العمل لمنشآت القطاع الخاص.
وقال خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج « ياهلا » ، إن الضوابط هي مجموعة من الإجراءات والأنظمة التي يجب على المنشأة الالتزام بها؛ لحماية الجميع من الإيذاء أو التعدي مما يمس كرامته وحريته الشخصية.
وأشار إلى أن أنواع هذه التعديات تتمثل في التشاجر والتحرش والابتزاز والشتم، بأي أسلوب عبر القول أو الفعل وبأي وسيلة، وعقوباتها مختلفة وفقًا للتصرُّف.
وأفاد بأن السلوكيات التي يمكن أن تصل عقوبتها إلى الفصل من بيئة العمل، هي الضرب أو التحرش، على أن تشكّل المنشآت لجان داخلية مكونة من مجموعة أشخاص منهم نساء، ودورها اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه التعديات السلوكية.
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