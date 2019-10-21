قال “عبدالله قاضي” نائب رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة ، أن إلغاء شرط المحرم للنساء القادمات لآداء العمرة سيتم تطبيقه قريباً وسيكون مطبق على من هن فوق سن 18 عاماً ، موضحاً أن هذا النظام سيتم تطبيقه على العمرة فقط ، أم الحج فله ترتيبات أخرى .
وأوضح القاضي عبر مداخلة هاتفية ببرنامج “ياهلا” المذاع على قناة “روتانا خليجية” ، أن القرار في النظام الحالي الذي يتم تطبيقه يقوم على أساس أنه إذا كان هناك معتمرة يقل عمرها عن 45 عاماً فيجب أن يرافقها محرم ، وإذا كانت فوق الـ 45 عاماً فيجب أن تأتي مع رفقة نساء .
وأشار إلى أن النظام بعد التحديث سيتم تطبيقه في المستقبل القريب ، وسوف يكون السن 18 عاماً بدلاً من 45 عاماً ، فالمعتمرة التي هي أكبر من 18 عاماً تستطيع أن تأتي بدون محرم، أما التي لم تبلغ 18 عاماً يجب أن تأتي مع محرم أو مرافق لها .
وأضاف أن هذا النظام وافقت عليه وزارة الحج والعمرة ورفعته للموافقة على القرار، وبعدها سيتم تطبيقه قريباً.
وحول توقعه عن موعد صدور القرار ، قال القاضي أنه من الممكن أن يصدر في هذا الموسم قبل شهر رمضان.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. بشرى سارة للمعتمرات: إلغاء شرط المحرم للنساء القادمات لـ آداء العمرة فوق سن الـ 18 عاماً... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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