بالفيديو.. بشرى سارة للمعتمرات: إلغاء شرط المحرم للنساء القادمات لـ آداء العمرة فوق سن الـ 18 عاماً...

قال “عبدالله قاضي” نائب رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة ، أن إلغاء شرط المحرم للنساء القادمات لآداء العمرة سيتم تطبيقه قريباً وسيكون مطبق على من هن فوق سن 18 عاماً ، موضحاً أن هذا النظام سيتم تطبيقه على العمرة فقط ، أم الحج فله ترتيبات أخرى .

وأوضح القاضي عبر مداخلة هاتفية ببرنامج “ياهلا” المذاع على قناة “روتانا خليجية” ، أن القرار في النظام الحالي الذي يتم تطبيقه يقوم على أساس أنه إذا كان هناك معتمرة يقل عمرها عن 45 عاماً فيجب أن يرافقها محرم ، وإذا كانت فوق الـ 45 عاماً فيجب أن تأتي مع رفقة نساء .

وأشار إلى أن النظام بعد التحديث سيتم تطبيقه في المستقبل القريب ، وسوف يكون السن 18 عاماً بدلاً من 45 عاماً ، فالمعتمرة التي هي أكبر من 18 عاماً تستطيع أن تأتي بدون محرم، أما التي لم تبلغ 18 عاماً يجب أن تأتي مع محرم أو مرافق لها .

وأضاف أن هذا النظام وافقت عليه وزارة الحج والعمرة ورفعته للموافقة على القرار، وبعدها سيتم تطبيقه قريباً.

وحول توقعه عن موعد صدور القرار ، قال القاضي أنه من الممكن أن يصدر في هذا الموسم قبل شهر رمضان.