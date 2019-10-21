موسم الرياض يُقر عقوبة مالية على كل من يرتكب هذه المخالفة.. ويتوعد بمضاعفتها في حال تكرارها

أقر “موسم الرياض” عقوبة عبارة عن غرامة مالية قدرها 500 ريال تفرض على كل شخص يرمي مخلفات في الشوارع أو بغير مكانها المخصص.

ونشر حساب الموسم عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر بياناً جاء فيه “بحسب لائحة الذوق العام، وحرصاً منا على نظافة كافة مناطق موسم الرياض، والحفاظ على جمالها، تم إقرار غرامة مالية قدرها 500 ريال سعودي على كل من يرمي المخلفات بغير مكانها المخصص لها.

واختتم البيان “وفي حال تكرارها للمرة الثانية تتضاعف الغرامة إلى 1000 ريال سعودي”.