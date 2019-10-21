بالصور.. الرحّالة «جوان» أول أجنبي يجوب الداير بتأشيرة سياحية

استقبلت محافظة الداير بني مالك بمنطقة جازان الرحالة «جوان» من السويد وهو يعتبر السائح الأول الذي يصل الداير بتأشيرة سياحية من بعد إقرار صدورها.

حيث كان في استقباله أعضاء لجنة التنمية السياحية بالداير، وانطلقت الجولة في قرية خاشر الأثرية التي يعود عمرها لأكثر من ألف عام، وشملت مزارع البن بالقرية وزيارة قلعة الثاهر المعروفة بتصميمها الفريد من نوعه السكني والحربي والبوابة الشهيرة للقرية وقرية الدفين التي يوجد بها أقدم مسجد في محافظة الداير.

كما شملت الجولة أيضًا والتي استمرت لمدة يومين قلعة العنقة ومثرارة وحفنه وهي قرى أثرية ومزارع البن بالغمرة واستمع لشرح عن طبيعة البناء القديم وطريقة الزراعة في المدرجات، وأهم المحاصيل التي تنتجها المحافظة بعد زراعة البن.

وأبدى الرحالة جوان انبهاره بالفن المعماري القديم للحصون والقرى الأثرية وكيف يتم زراعة البن، وذكر أنه لم يجد في رحلاته حصونًا أثرية بهذه الكثافة في منطقة واحدة، مبديًا سعادته بارتداء اللبس التراثي للمحافظة.

وختم جولته بزيارة لمتحف طلان لصاحبه جبران العليلي وأخذ فكرة عن المقتنيات في المتحف الأول من نوعه في المنطقة والذي يتميز بأكثر من خمسة آلاف قطعة أثرية والتقط عدة صور مع بعض الآثار النادرة مؤكدًا ان هذه الزيارة ستبقى في ذاكرته طويلًا.