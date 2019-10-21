«الحصيني» يوضِّح  تفاصيل أول حالة وسمية على المملكة وموعدها

توقَّع الباحث في الطقس والأرصاد عبدالعزيز الحصيني، بدء أول حالة جوية وسمية تؤثِّر على أجزاء من المملكة، كما تشمل دول أخرى بالمنطقة.
وقال الحصيني، عبر حسابه بموقع التواصل تويتر: إنه من غدٍ الثلاثاء، تبدأ أول حالة جوية معتبرة وسمية متوقّع أن تؤثِّر على أجزاء من الشام ومصر والعراق والكويت، ثم الشمالية وتبوك والجوف والمدينة المنورة ومكة المكرمة وحائل والقصيم والشرقية، ثم شمال منطقة الرياض والباحة وعسير وجازان، ودولة الإمارات وسلطنة عمان، ويرافق ذلك انخفاض في الحرارة.
وأوضح الحصيني أنَّ الحالة الجوية الوسمية، متوقَّع أن يرافقها رياح مثيرة للأتربة، مضيفًا أنَّ الحالة الممطرة على المملكة يمكن تصنيفها من خفيفة إلى متوسطة، وبالتالي فإنَّ الأمطار المتوقعة ستكون من خفيفة إلى شبه غزيرة.
وكانت هيئة الأرصاد، توقعت أمس الأحد، حدوث تقلبات جوية على بعض مناطق المملكة، ابتداءً من يوم الثلاثاء، وتستمر حتى يوم السبت القادم.
وذكرت الأرصاد، عبر حسابها بموقع التواصل تويتر، أنَّ التوقعات تشير إلى تأثر أجواء المملكة بحالة من عدم الاستقرار على بعض المناطق؛ حيث يتوقع هطول أمطار رعدية (متوسطة في مجملها) تصحب برياح نشطة، تصل سرعتها إلى 40 كم/س أو أكثر، قد تتسبّب في إثارة الأتربة والغبار، وتفاوت درجات الحرارة على مناطق: الجوف والحدود الشمالية وحائل وتبوك ومكة المكرمة والمدينة المنورة، ولا يستبعد تأثر الأجزاء الساحلية لتلك المناطق بالحالة الجوية.
وأشارت هيئة الأرصاد إلى أنَّه يتوقع أن تتأثر مناطق: القصيم والأجزاء الغربية من منطقة الرياض والأجزاء الشمالية للمنطقة الشرقية بهذه الحالة الجوية، في حين يتوقع أن يستمر هطول الأمطار الرعدية على مناطق عسير وجازان والباحة خلال نفس الفترة.
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