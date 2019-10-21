4 إصابات خطيرة في حادث انقلاب مركبة بالباحة

أسفر حادث انقلاب مركبة بمنطقة الباحة، مساء اليوم الأحد، عن وقوع أربع إصابات تم نقلهم إلى مستشفى العقيق العام لتلقي العلاج اللازم.

وقال المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالباحة عماد منسي الزهراني، إنه ورد بلاغ إلى العمليات في تمام الساعة (18:05) مساء اليوم، عن حادث انقلاب بموقع «العقيق-اللحيان» قبل جامعة الباحة.

وأضاف أنه تم توجيه فرق إسعاف من الهلال الأحمر، وعند الوصول إلى الموقع تمت مباشرة الحادث من قبل فرق الإسعاف، واتضح وجود إصابتين خطيرتين: تم التعامل مع إحداهما إسعافيًّا بالموقع ونقلها إلى مستشفى العقيق العام، ونقلت الأخرى من قبل فرقة إسعاف الصحة إلى مستشفى العقيق، إضافة إلى إصابتين أخريين تم نقلهما عن طريق وسيلة أخرى قبل وصول فرق الإسعاف إلى الموقع.

وأهاب الزهراني من جانبه بجميع المواطنين، عدم التسرع بنقل مصابي الحوادث المرورية التي تحدث بالقرب من المحافظات التي تتوافر بها مراكز إسعاف، والتي لا تستغرق الفرق وقتًا طويلًا للوصول إلى موقعها للتعامل مع نوعية الإصابة؛ لكي يتم اتخاذ الإجراء المناسب لتثبيت المصاب قبل نقله إلى المستشفى؛ حتى لا تقع مضاعفات قد تؤدي -لا سمح الله- إلى شلل نتيجة التحريك الخاطئ.