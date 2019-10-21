السعودية اليوم / الشؤون الإسلامية تنظم دورة تدريبية للأئمة والخطباء والدعاة في المخواة



الباحة 22 صفر 1441 هـ الموافق 21 أكتوبر 2019 م واس

نظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الباحة أمس، دورة تدريبية للأئمة والخطباء والدعاة بعنوان "مهارة كتابة الخطبة والمحاضرة وإعداد الكلمة" ضمن مبادرات معهد الأئمة والخطباء، بحضور مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة مرزوق بن عبدالله الرويس، وذلك في مسرح إدارة التعليم بمحافظة المخواة.

وشارك في الدورة مدير مركز الدعوة والإرشاد بمنطقة الباحة حاسن بن عبدالله الغامدي، وعضو الدعوة بإدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة المخواة أحمد بن حامد العمري، حيث تضمنت عدة محاور منها: واجبات الخطباء والأئمة، وأساليب الكتابة والإعداد للخطبة وللمحاضرة وللكلمة، واختيار المواضيع التي تأصل الانتماء والمواطنة والبعيدة كل البعد عن الإثارة وتأليب الناس ضد ولاة الأمر، وحث الخطباء على أهمية اتباع السنة في خطبة الجمعة.

وتأتي هذه الدورة ضمن البرامج التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بتوجيهات معالي وزير الشيخ الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، التي تستهدف الأئمة والخطباء والدعاة؛ لتطوير قدراتهم، وترسيخ مفهوم الانتماء والمواطنة، بما يحقق الرسالة والأهداف المنشودة للرقي برسالة المسجد في خدمة المجتمع.

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10:54ت م

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