السعودية | أُصيب مرتين.. من هو ” فهد البقمي” الذي استشهد في الحد الجنوبي !

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 10:33 صباحًا, 21 أكتوبر 2019 م المناطق_الرياض استشهد رئيس الرقباء “فهد بن غازي بن فراج المرزوقي البقمي على الحد الجنوبي .

ودفن الشهيد “البقمي” الذي استُشهد يوم أمس الأحد في ميدان العزة والشرف في الحد الجنوبي، وذلك أثناء أدائه واجبه دفاعًا عن دينه ووطنه، في مركز الحشرج بمحافظة تربة التابعة لمنطقة مكة المكرمة.

وأكد ذوو أنهم جميعًا فداء للوطن الغالي، ومعبرين بكل فخر ما سطره ابنهم الشهيد – رحمه الله – الذي أُصيب مرتين، ونال الشهادة في الثالثة.حسب “سبق”.

والشهيد أب لثلاثة أطفال، وقد أمضى خدمته العسكرية في خدمة الدين والملك والوطن، وأُصيب مرتين بالحد الجنوبي في ظل إصراره الدائم على العودة عاجلاً لميدان المعركة للالتحاق بزملائه حتى عاد هذه المرة لينال الشهادة.

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