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2019-10-21 صندوق الموارد البشرية يعتمد برامج جامعة الأعمال متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements اعتمد صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، دورتين مقدمة من قبل مركز التعليم التنفيذي بجامعة الأعمال والتكنولوجيا (UBT Executive Education). الدورتان هما شهادة المشارك المهنية في الموارد البشرية الدولية (aPHRi) وشهادة المستوى المهني في الموارد البشرية الدولية (PHRi) المقدمة من معهد اعتماد الموارد البشرية في الولايات المتحدة الأمريكية (HRCI). يذكر أن مركز التعليم التنفيذي بجامعة الأعمال والتكنولوجيا هو الحليف الامتيازي الوحيد لمعهد اعتماد الموارد البشرية (HRCI) والحليف الاستراتيجي في اعتماد الشهادتين لدى “هدف”.







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