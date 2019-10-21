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2019-10-21 تكريم الفائزين بمسابقة الرئاسة العامة للأمن الفكري بالمدينة متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة التقى مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة المدينة المنورة الشيخ الدكتور/ سلطان بن محمد المطوع الفائزين بمسابقة الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للأمن الفكري. وأشاد المطوع خلال اللقاء بالمبادرة المتميزة والفاعلة والتي من شأنها تعزيز الأمن الفكري لدى منسوبي الرئاسة ونبذ التطرف والأفكار الدخيلة على المجتمع السعودي. Advertisements كما تم تكريم الأعضاء الفائزين على مستوى الفرع لتفاعلهم الإيجابي مع برامج الرئاسة وتميز أطروحاتهم. وجاءت هذه المشاركة استجابة لتوجيهات معالي الرئيس العام رئيس اللجنة العليا للأمن الفكري الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند ــ حفظه الله ــ وبإشراف وحدة الأمن الفكري بالرئاسة العامة.







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