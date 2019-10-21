شكرا لقرائتكم مصرف الراجحي يعلن فتح التقديم في برنامج تطوير الخريجين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-10-21 مصرف الراجحي يعلن فتح التقديم في برنامج تطوير الخريجين متابعات الخليج 365 - الرياض أعلن مصرف الراجحي عن فتح باب التقديم في برنامج تطوير الخريجين للعام 2020 م ، وفق التفاصيل التالية: مدة البرنامج 12 + 3 أشهر.

البرنامج للخريجين الجدد أو درجة الماجستير – في أحد التخصصات التالية: Advertisements إدارة الأعمال

إدارة المخاطر

المالية والمحاسبة

هندسة

تكنولوجيا المعلومات والرقمية

التسويق

نظم المعلومات الإدارية

الموارد البشرية – يهدف البرنامج إلى بناء الخريجين لاكتشاف إمكاناتهم القيادية الحقيقية وتطوير الكفاءات المطلوبة لتحقيق الأداء وتوقعات النمو لدورهم في المستقبل. – للمزيد من التفاصيل حول البرنامج من خلال الرابط ( اضغط هنــا ) . – للتقديم من خلال الرابط (هنا) وحتى تاريخ 24 / 10 / 2019 م .







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