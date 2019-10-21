، توقعات ضعف الطلب تهبط بأسعار النفط ،

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هبطت أسعار النفط اليوم الاثنين، وسط استمرار المخاوف بشأن الآفاق الاقتصادية العالمية وتأثير ذلك على الطلب على النفط.
وتراجعت أسعار التعاقدات الآجلة لخام برنت القياسي عشرة سنتات أو 0.2% إلى 59.32 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 01:08 بتوقيت جرينتش.
ووفق "رويترز" هبطت أسعار التعاقدات الآجلة للخام الأمريكي تسعة سنتات أو0.2% إلى 53.69 دولارًا.
وتباطأ النمو الاقتصادي للصين إلى 6% على أساس سنوي خلال الربع الثالث؛ فيما يعد أضعف نمو منذ 27 عامًا ونصف العام وأقل من التوقعات بسبب تراجع إنتاج المصانع واستمرار التوترات التجارية؛ ومع ذلك فإن تحقيق إنتاج المصافي في الصين زيادة 9.4% على أساس سنوي خلال سبتمبر، يشير إلى أن الطلب على النفط من أكبر مستورد للنفط في العالم ما زال قويًّا.أسعار النفط النفط
توقعات ضعف الطلب تهبط بأسعار النفطصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-10-21
هبطت أسعار النفط اليوم الاثنين، وسط استمرار المخاوف بشأن الآفاق الاقتصادية العالمية وتأثير ذلك على الطلب على النفط.
وتراجعت أسعار التعاقدات الآجلة لخام برنت القياسي عشرة سنتات أو 0.2% إلى 59.32 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 01:08 بتوقيت جرينتش.
ووفق "رويترز" هبطت أسعار التعاقدات الآجلة للخام الأمريكي تسعة سنتات أو0.2% إلى 53.69 دولارًا.
وتباطأ النمو الاقتصادي للصين إلى 6% على أساس سنوي خلال الربع الثالث؛ فيما يعد أضعف نمو منذ 27 عامًا ونصف العام وأقل من التوقعات بسبب تراجع إنتاج المصانع واستمرار التوترات التجارية؛ ومع ذلك فإن تحقيق إنتاج المصافي في الصين زيادة 9.4% على أساس سنوي خلال سبتمبر، يشير إلى أن الطلب على النفط من أكبر مستورد للنفط في العالم ما زال قويًّا.
21 أكتوبر 2019 - 22 صفر 1441
09:03 AM
العقود الآجلة لبرنت 59.32 دولارًا للبرميل
هبطت أسعار النفط اليوم الاثنين، وسط استمرار المخاوف بشأن الآفاق الاقتصادية العالمية وتأثير ذلك على الطلب على النفط.
وتراجعت أسعار التعاقدات الآجلة لخام برنت القياسي عشرة سنتات أو 0.2% إلى 59.32 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 01:08 بتوقيت جرينتش.
ووفق "رويترز" هبطت أسعار التعاقدات الآجلة للخام الأمريكي تسعة سنتات أو0.2% إلى 53.69 دولارًا.
وتباطأ النمو الاقتصادي للصين إلى 6% على أساس سنوي خلال الربع الثالث؛ فيما يعد أضعف نمو منذ 27 عامًا ونصف العام وأقل من التوقعات بسبب تراجع إنتاج المصانع واستمرار التوترات التجارية؛ ومع ذلك فإن تحقيق إنتاج المصافي في الصين زيادة 9.4% على أساس سنوي خلال سبتمبر، يشير إلى أن الطلب على النفط من أكبر مستورد للنفط في العالم ما زال قويًّا.
، توقعات ضعف الطلب تهبط بأسعار النفط ،
المصدر : الخليج 365
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