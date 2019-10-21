السعودية اليوم / مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف بالمدينة المنورة يلتقي الفائزين بمسابقة الرئاسة العامة للأمن الفكري



المدينة المنورة 22 صفر 1441 هـ الموافق 21 أكتوبر 2019 م واس

التقى مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة المدينة المنورة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد المطوع أمس، الفائزين بمسابقة الرئاسة العامة للهيئة للأمن الفكري.

وأشاد المطوع خلال اللقاء بالمبادرة المتميزة والفاعلة التي من شأنها تعزيز الأمن الفكري لدى منسوبي الرئاسة ونبذ التطرف والأفكار الدخيلة على المجتمع السعودي، مبيناً أن هذه المشاركة تأتي استجابة لتوجيهات معالي الرئيس العام رئيس اللجنة العليا للأمن الفكري الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند وبإشراف وحدة الأمن الفكري بالرئاسة العامة.

وفي ختام اللقاء تم تكريم الأعضاء الفائزين على مستوى الفرع لتفاعلهم الإيجابي مع برامج الرئاسة وتميز أطروحاتهم.

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08:21ت م

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