السعودية اليوم / زلزال بقوة 6.4 درجات قبالة فانواتو بالمحيط الهادي



سنغافورة 22 صفر 1441 هـ الموافق 21 أكتوبر 2019 م واس

ضرب اليوم زلزال بقوة 6.4 درجات وقع قبالة فانواتو في المحيط الهادي.

ولم ترد أنباء عن وقوع ضحايا أو أضرار نتيجة الزلزال الذي قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إنه كان على عمق 226 كيلومترًا وعلى بعد نحو 58 كيلومترًا شمالي بلدة إسانجل.

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08:10ت م

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