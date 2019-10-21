طقس الاثنين.. أمطار رعدية ورياح نشطة على 9 مناطق

2019-10-21

متابعات الخليج 365 - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطولاً لأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على منطقتي (جازان، عسير،الباحة) فيما تتكون السحب الرعدية الممطرة على مناطق (مكة المكرمة ،المدينة المنورة ،حائل ،الحدود الشمالية، حفر الباطن ، القيصومة).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية الى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 14-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين , وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.