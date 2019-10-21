أسعار النفط تهبط بسبب توقعات ضعف الطلب

2019-10-21

متابعات الخليج 365 - متابعة

هبطت أسعار النفط، اليوم الاثنين، وسط استمرار المخاوف بشأن الأفاق الاقتصادية العالمية وتأثير ذلك على الطلب على النفط في حين تخلفت روسيا من جديد عن الوفاء بالمستوى المستهدف من إنتاج النفط الشهر الماضي.

وتراجعت أسعار التعاقدات الآجلة لخام برنت القياسي عشرة سنتات أو 0.2 في المئة إلى 59.32 دولار للبرميل بحلول الساعة 0108 بتوقيت جرينتش.

وهبطت أسعار التعاقدات الآجلة للخام الأمريكي تسعة سنتات أو0.2 في المئة إلى 53.69 دولار.

وتباطأ النمو الاقتصادي للصين إلى ستة في المئة على أساس سنوي خلال الربع الثالث فيما يعد أضعف نمو منذ 27 عاماً ونصف العام وأقل من التوقعات بسبب تراجع إنتاج المصانع واستمرار التوترات التجارية.

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ومع ذلك فإن تحقيق إنتاج المصافي في الصين زيادة 9.4 في المئة على أساس سنوي خلال سبتمبر أيلول يشير إلى أن الطلب على النفط من أكبر مستورد للنفط في العالم ما زال قوياً.

وفيما يتعلق بالمعروض من النفط قالت روسيا إنها أنتجت كمية من النفط في سبتمبر أيلول أكبر مما نص عليه اتفاق عالمي بسبب زيادة في إنتاج مكثفات الغاز مع استعداد البلاد لفصل الشتاء.

وكانت منظمة أوبك وروسيا ومنتجون آخرون للنفط فيما يعرف بتحالف أوبك+ قد اتفقوا في ديسمبر كانون الأول على خفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يوميا من بداية هذا العام.

ولكن عدة دول ومن بينها السعودية شكت من عدم التزام روسيا بالاتفاق بشكل كامل.

وأدت المحادثات بين الكويت والسعودية لاستئناف إنتاج النفط من الحقول التي تتم إدارتها بشكل مشترك في المنطقة المقسومة إلى تعزيز المخاوف من زيادة المعروض.

وقال خالد الجار الله نائب وزير الخارجية الكويتي يوم السبت: إن المحادثات إيجابية جداً بعد أن ذكرت صحيفتا القبس والراي الكويتيتان في وقت سابق نقلاً عن مصادر لم تكشفا النقاب عنها، أن الكويت والسعودية اتفقتا على استئناف إنتاج النفط من المنطقة المقسومة.