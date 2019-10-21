- 1/3
- 2/3
- 3/3
كشفت تسريبات براءة اختراع سجّلتها شركة أبل الأميركية، عبارة عن خاتم ذكي يمكّن المستخدم من التحكم في هواتف آيفون عن بُعد.
وقدمت "أبل" التصميم لمكتب براءات الاختراع في الولايات المتحدة الأميركية، وهو عبارة عن خاتم صغير يمكن ارتداؤه بالإصبع، ويدمج معالجا ذكياً، ومايكروفوناً، كما أنه يدعم ميزة الاتصال اللاسلكي.
ووفق ما ذكر موقع "تيك رادار" المتخصص في الأخبار التقنية، فإن الخاتم يحتوي على مستشعرات ترصد الحركة من خلال اللمس، هذا إلى جانب حلقة جانبية للتحكم في مجموعة من الوظائف.
وقالت "سكاي نيوز": يتيح الخاتم التحكم في عدد من وظائف هاتف آيفون أو الآيباد، كما يتوقع أن يدعم أيضا الأوامر الصوتية لمساعد "سيري".
جدير بالذكر أن تقدم "أبل" ببراءة الاختراع قد لا يعني بالضرورة تحويل التصميم إلى منتج حقيقي، فكثيرة هي براءات الاختراع التي تقدمت بها الشركة الأميركية وغيرها لكنها لم تتحول في النهاية إلى منتج.أبل براءة اختراع خاتم ذكي
21 أكتوبر 2019 - 22 صفر 1441 08:44 AM
الشركة: يدمج معالجاً ذكياً وميكروفوناً ويدعم ميزة الاتصال اللاسلكي"أبل" تسجّل براءة اختراع جديدة .. خاتم ذكي يتحكم في "آيفون"
كشفت تسريبات براءة اختراع سجّلتها شركة أبل الأميركية، عبارة عن خاتم ذكي يمكّن المستخدم من التحكم في هواتف آيفون عن بُعد.
وقدمت "أبل" التصميم لمكتب براءات الاختراع في الولايات المتحدة الأميركية، وهو عبارة عن خاتم صغير يمكن ارتداؤه بالإصبع، ويدمج معالجا ذكياً، ومايكروفوناً، كما أنه يدعم ميزة الاتصال اللاسلكي.
ووفق ما ذكر موقع "تيك رادار" المتخصص في الأخبار التقنية، فإن الخاتم يحتوي على مستشعرات ترصد الحركة من خلال اللمس، هذا إلى جانب حلقة جانبية للتحكم في مجموعة من الوظائف.
وقالت "سكاي نيوز": يتيح الخاتم التحكم في عدد من وظائف هاتف آيفون أو الآيباد، كما يتوقع أن يدعم أيضا الأوامر الصوتية لمساعد "سيري".
جدير بالذكر أن تقدم "أبل" ببراءة الاختراع قد لا يعني بالضرورة تحويل التصميم إلى منتج حقيقي، فكثيرة هي براءات الاختراع التي تقدمت بها الشركة الأميركية وغيرها لكنها لم تتحول في النهاية إلى منتج.
، "أبل" تسجّل براءة اختراع جديدة .. خاتم ذكي يتحكم في "آيفون" ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر "أبل" تسجّل براءة اختراع جديدة .. خاتم ذكي يتحكم في "آيفون" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.