، "أرامكو" تؤكّد: الاكتتاب يعتمد على "وضع السوق" ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعد حديث مصادر عن التأجيل

أكّدت شركة أرامكو السعودية، أنّ طرح نسبة من أسهمها للاكتتاب العام يعتمد في توقيته على «وضع السوق»، وذلك بعدما تحدّثت مصادر عن قيام «أرامكو» بتأجيل هذا الطرح الأولي مرة جديدة.

وفي منتصف سبتمبر الماضي، أعلن رئيس مجلس إدارة "أرامكو" ياسر بن عثمان الرميَّان؛ أن طرح الشركة للاكتتاب العام أصبح «قريبا جداً جداً».

وتوقّعت مصادر قريبة من الملف أن يتم الطرح هذا الشهر، إلا أنّ مصدراً مطلعاً على الملف قال لوكالة "فرانس برس"، إنّ السعودية تعتزم تأجيل الطرح العام الأولي.

وقالت "أرامكو" لـ "فرانس برس" في ردٍّ على سؤال حول عملية التأجيل، إنّ الشركة «تتواصل بشكل مستمر مع المساهمين حول جاهزية النشاطات المرتبطة بالاكتتاب».

وأضافت، في بيان مقتضب، «الشركة جاهزة، والتوقيت سيعتمد على ظروف السوق وقرار المساهمين".

وحقّقت الشركة العملاقة أرباحاً صافية بلغت 111 مليار دولار العام الماضي؛ لتتفوق على أكبر خمس شركات نفطية عالمية، وحققت عائدات بقيمة 356 مليار دولار.. ومن المحتمل أن تجمع "أرامكو" في طرحها المرتقب نحو 20 مليار دولار.أرامكو اكتتاب